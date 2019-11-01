СМИ: "Реал" хочет, чтобы Зидан наладил отношения с Бэйлом

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СМИ: "Реал" хочет, чтобы Зидан наладил отношения с Бэйлом

По данным ESPN, руководство мадридского "Реала" хочет, чтобы главный тренер команды Зинедин Зидан наладил отношения с полузащитником Гаретом Бэйлом.

Мадридцы настаивают на том, чтобы игрок и специалист оставили в стороне личные разногласия. В клубе считают, что валлиец - один из важных игроков команды. 

Руководство уверенно, что благо команды важнее личных разногласий.

"Реал" занимает 2 место в турнирной таблице Примеры.

Напомним, этим летом Зидан хотел продать или отдать в аренду Бэйла.

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