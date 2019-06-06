СМИ: "Реал" объявит о трансфере Азара в ближайшие часы

"Реал" в ближайшие часы объявит о трансфере бельгийского футболиста "Челси" Эдена Азара. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным издания, 28-летний полузащитник перейдет в мадридский клуб за 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить 110 миллионов евро.

Соглашение Азара с "Челси" действует до лета 2020 года.

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