СМИ: "Реал" объявит о трансфере Азара в ближайшие часы
"Реал" в ближайшие часы объявит о трансфере бельгийского футболиста "Челси" Эдена Азара. Об этом сообщает El Chiringuito.
По данным издания, 28-летний полузащитник перейдет в мадридский клуб за 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить 110 миллионов евро.
Соглашение Азара с "Челси" действует до лета 2020 года.
А еще: Фабрегас заявил, что покупка Азара "Реалом" очень плохая новость для "Барселоны"| http://soccernews.ru
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Реал Сосьедад
|38
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|Бетис
|38
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|Алавес
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|Эйбар
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|Леванте
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|41
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|Сельта Виго
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|32