СМИ: "Реал" объявит о трансфере Азара в ближайшие часы

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СМИ: "Реал" объявит о трансфере Азара в ближайшие часы

"Реал" в ближайшие часы объявит о трансфере бельгийского футболиста "Челси" Эдена Азара. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным издания, 28-летний полузащитник перейдет в мадридский клуб за 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить 110 миллионов евро. 

Соглашение Азара с "Челси" действует до лета 2020 года.

А еще: Фабрегас заявил, что покупка Азара "Реалом" очень плохая новость для "Барселоны"| http://soccernews.ru
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