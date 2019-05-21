СМИ: "Реал" отказался от трансфера Йовича
"Реал" решил отложить пока покупку форварда "Айнтрахта" Луки Йовича. Об этом сообщает El Chiringuito.
По данным издания, мадридский клуб не готов платить за 21-летнего серба 100 миллионов евро. За меньшую сумма "Айнтрахт" не готов отпустить игрока.
Ранее сообщалось, что в Йовиче также заинтересована "Барселона".
В нынешнем сезоне серб участвовал в 32 матчах, отметившись 17 голами, а также забил 10 голов в 14 матчах Лиги Европы.
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|55
|6
|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
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|Фортуна Дюссельдорф
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|44
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|Герта
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|Фрайбург
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|Аугсбург
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|Ганновер 96
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