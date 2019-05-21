СМИ: "Реал" отказался от трансфера Йовича

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СМИ: "Реал" отказался от трансфера Йовича

"Реал" решил отложить пока покупку форварда "Айнтрахта" Луки Йовича. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным издания, мадридский клуб не готов платить за 21-летнего серба 100 миллионов евро. За меньшую сумма "Айнтрахт" не готов отпустить игрока.

Ранее сообщалось, что в Йовиче также заинтересована "Барселона".

В нынешнем сезоне серб участвовал в 32 матчах, отметившись 17 голами, а также забил 10 голов в 14 матчах Лиги Европы.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Реал отказался от Йовича, потому что Бензема лучший в мире 9-й номер, и ему равных НЕТ!

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петушалду
петушалду

Без судеек алжирский шарлатан ноль без палочки. Кого бы ему не купили летом он все равно обосрется в следующем сезоне.

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