СМИ: "Реал" продал Регилона из-за его конфликта с сыном Зидана
Появилась новая информация касательно ухода защитника Серхио Регилона из "Реала".
По сведениям El Confidencial, у Регилона был конфликт с Лукой Зиданом, сыном наставника "Реала" Зинедина Зидана. Это привело к ухудшению отношений Регилона с Зиданом-старшим.
Напомним, что в октябре этого года Лука Зидан также покинул "Реал" и на правах свободного агента перебрался в "Райо Вальекано".
"Реал" продал Регилона в сентябре 2020 года "Тоттенхэму" за 30 миллионов евро. В этом сезоне на счету Регилона три голевые передачи в 7 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14