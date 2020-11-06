СМИ: "Реал" продал Регилона из-за его конфликта с сыном Зидана

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СМИ: "Реал" продал Регилона из-за его конфликта с сыном Зидана

Появилась новая информация касательно ухода защитника Серхио Регилона из "Реала".

По сведениям El Confidencial, у Регилона был конфликт с Лукой Зиданом, сыном наставника "Реала" Зинедина Зидана. Это привело к ухудшению отношений Регилона с Зиданом-старшим.

Напомним, что в октябре этого года Лука Зидан также покинул "Реал" и на правах свободного агента перебрался в "Райо Вальекано".

"Реал" продал Регилона в сентябре 2020 года "Тоттенхэму" за 30 миллионов евро. В этом сезоне на счету Регилона три голевые передачи в 7 играх.

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