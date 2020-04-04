СМИ: "Реал" продлил контракт с Хакими

Защитник Ашраф Хакими заключил новый контракт с мадридским "Реалом", утверждает Marca.

По сведениям издания, теперь соглашение марокканца с королевским клубом рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор истекал на 12 месяцев раньше.

Таким образом "сливочные" решили остудить интерес других клубов к своему воспитаннику. Напомним, что на фулбека претендовали "Бавария", "Ювентус", "Челси" и ПСЖ.

С лета 2018 года 21-летний Хакими выступает на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", в его активе 10 голов и 17 ассистов в 65 матчах.

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