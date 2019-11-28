СМИ: "Реал" продлил контракт с Вальверде

Мадридский "Реал" решил заключить новый контракт с полузащитником Федерико Вальверде, сообщает Marca.

По сведениям издания, стороны уже продлили соглашение до 2025 года и в ближайшее время об этом объявят официально.

Сумма отступных в договоре 21-летнего уругвайца теперь составляет 750 миллионов евро.

Стоит отметить, что предыдущий контракт между игроком и клубом истекал в 2021 году.

В текущем сезоне Вальверде сыграл за "Реал" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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