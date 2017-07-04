СМИ: "Реал" проигрывает гонку за Мбаппе

Теги реал мадридпсжарсенал лондонмонакокилиан мбаппе

СМИ: "Реал" проигрывает гонку за МбаппеМадридский "Реал" близок к тому, чтобы упустить форварда "Монако" Килиана Мбаппе, в приобретении которого были заинтересованы президент королевского клуба Флорентино Перес и главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Как информирует Mundo Deportivo, обладатель кубка чемпионов не готов платить за 18-летнего нападающего сумму свыше 100 миллионов евро, тогда как французский ПСЖ и лондонский "Арсенал" уже заявили, что эта сумма не будет для них помехой. В то же время, имея в своем составе звездное трио ВВС, "Реал" не может гарантировать перспективному футболисту стабильное место в стартовом составе, тогда как парижане и "канониры" готовы удовлетворить практически любые запросы Мбаппе.

Напомним, представители ПСЖ встретились с Мбаппе и его отцом. | soccernews.ru

комментарии
Qualcuno

Ты что гонишь журналист / aдмин ? Только у Юве BBC это Bonucci , Barzagli , Chiellini . У Арсенала и ПСЖ и нигде кроме Юве BBC нету !!

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