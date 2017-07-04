СМИ: "Реал" проигрывает гонку за Мбаппе

Мадридский "Реал" близок к тому, чтобы упустить форварда "Монако" Килиана Мбаппе, в приобретении которого были заинтересованы президент королевского клуба Флорентино Перес и главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Как информирует Mundo Deportivo, обладатель кубка чемпионов не готов платить за 18-летнего нападающего сумму свыше 100 миллионов евро, тогда как французский ПСЖ и лондонский "Арсенал" уже заявили, что эта сумма не будет для них помехой. В то же время, имея в своем составе звездное трио ВВС, "Реал" не может гарантировать перспективному футболисту стабильное место в стартовом составе, тогда как парижане и "канониры" готовы удовлетворить практически любые запросы Мбаппе.

Напомним, представители ПСЖ встретились с Мбаппе и его отцом. | soccernews.ru