СМИ: "Реал" согласовал трансфер Мбаппе за огромную сумму

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СМИ: "Реал" согласовал трансфер Мбаппе за огромную сумму

Мадридский "Реал" договорился о переходе нападающего парижского ПСЖ Килиана Мбаппе летом 2020 года, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, трансфер форварда обойдется "Реалу" в 225 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 50 миллионов за счет бонусов. Таким образом, Мбаппе станет самым дорогим футболистом в истории, обойдя своего одноклубника Неймара, который перешел в ПСЖ из "Барселону" в 2017 году за 222 миллиона евро.

20-летний Мбаппе уже согласовал с "Реалом" условия лично контракта. Зарплата игрока в королевском клубе составит 35 миллионов евро в год. За счет бонусов она может увеличиться еще на пять миллионов.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за парижский клуб 91 матч во всех турнирах, в которых забил 62 гола и отдал 33 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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