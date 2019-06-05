СМИ: "Реал" в ближайшие часы объявит о трансфере Азара

Вингер "Челси" Эден Азар находится в шаге от перехода в мадридский "Реал", сообщает El Chiringuito.

По информации источника, королевский клуб объявит о трансфере звёздного бельгийца в ближайшие часы.

Приобретение футболиста обойдётся "бланкос" примерно в 100 миллионов евро. Скорее всего, в сделке также будут прописаны бонусы.

Азар выступал за "Челси" с 2012 года, сыграл 352 матча, забил 110 голов и сделал 92 ассиста.

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