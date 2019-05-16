СМИ: "Реал" вступил в переговоры с Мохамедом Салахом

"Реал" вступил в переговоры с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом. Об этом сообщает французский журналист Филипп Карайон.

Журналист рассказал, что переговоры пока находятся на начальном этапе.

Напомним, несколько лет назад уже была информация о том, что Салах может перейти в мадридский клуб.

Контракт 26-летнего египтянина с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 51 матче, в которых забил 26 голов и сделал 13 ассистов.

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