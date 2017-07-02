СМИ: "Реал" выигрывает трансферную гонку у "Барселоны"

По мнению испанских СМИ, на сегодняшний день мадридский "Реал" выигрывает трансферную гонку у каталонской "Барселоны".

Так, "сливочные" уже успели получить 8 млн евро от французского "Лиона" за малоиграющего Мариано Диаса. Кроме того, в ближайшее время казна королевского клуба должна пополниться на примерно 150 млн евро, в которые оцениваются Альваро Мората и Хамес Родригес.

В свою очередь "сине-гранатовые" всего лишь за 4 млн евро расстались с поигравшим в Европе Кристианом Тельо, который перебрался в "Бетис". Кроме того, клуб в течение текущего месяца должны покинуть Жереми Матье и Арда Туран, за которых "Барса" может выручить не более 50 млн евро, что с учетом трансферных планов клуба ставит под сомнение многие подписания вице-чемпиона Испании.

Напомним, "Барселона" намерена перехватить трансферную цель "Реала". | soccernews.ru