СМИ: "Реал" завершил работу на трансферном рынке
Мадридский "Реал" в текущее трансферное окно больше не будет приобретать новых игроков, информирует испанская пресса.
Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес полностью выполнил требование главного тренера своей команды Зинедина Зидана, который пожелал укомплектовать состав "сливочных" до старта предсезонной подготовки. Выход "Реала" на трансферный рынок станет возможен только в том случае, если в этом возникнет острая необходимость.
Напомним, Роналду не хочет видеть Мбаппе в "Реале". | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
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|38
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|Барселона
|38
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|3
|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|38
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|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
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|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20