СМИ: решение об участии Месси в матче с "Боруссией" еще не принято

3 Теги барселонаборуссия дортмундлионель месси

СМИ: решение об участии Месси в матче с "Боруссией" еще не принято
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси может пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", сообщает AS.

По сведениям издания, решение по форварду будет принято в понедельник после тренировки. Если Месси не будет испытывать дискомфорт в мышцах, то он полетит в Дортмунд вместе с командой. В случае положительного решения аргентинец может выйти на поле во втором тайме.

Напомним, что в нынешнем сезоне 32-летний Месси пока что не провел ни одного матча из-за травмы.

Матч "Боруссия" - "Барселона" состоится 17 сентября. Начало встречи в 22:00 мск.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Царь решит

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jugulator
Пьянь

Вряд ли Мостовой будет заниматься этим вопросом.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Тогда нужно переадресовать Владимиру Владимировичу

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