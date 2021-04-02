СМИ: Рибальта хочет досрочно покинуть "Зенит"

Фото сайт "Зенита" / Автор неизвестен

Спортивный директор питерского "Зенита" Хавьер Рибалта намерен покинуть занимаемый пост до конца апреля.

По информации "РБ-Спорт", испанец уже написал заявление об уходе и теперь ждёт одобрения от руководства "сине-бело-голубых".

Напомним, что контракт между сторонами истекает ближайшим летом, однако у функционера есть предложение от "Пармы".

Рибальта работает в "Зените" с лета 2018 года. После его прихода команда дважды стала чемпионом России.

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