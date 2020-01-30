СМИ: Ригони возвращается в "Зенит"

Теги сампдориязенит санкт-петербургэмилиано ригонитрансферы

СМИ: Ригони возвращается в "Зенит"

Питерский "Зенит" принял решение досрочно вернуть из аренды в "Сампдории" полузащитника Эмилиано Ригони.

Как сообщает итальянская пресса, генуэзский клуб дал понять, что аргентинец проведёт вторую часть сезона в глубоком запасе, поскольку его игра не устраивает тренерский штаб команды.

Учитывая данные обстоятельства, "Зенит" согласился на возвращение 26-летнего футболиста в январе.

Ригони с сентября выступал за "Сампдорию" на правах аренды, сыграл 9 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: Роберт Мак попрощался с "Зенитом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Betting Insider: "Сельта" арендует Смолова

Betting Insider: "Сельта" арендует Смолова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 51
2 Интер Милан Интер Милан 21 48
3 Лацио Лацио 20 46
4 Рома Рома 21 39
5 Аталанта Аталанта 21 38
6 Кальяри Кальяри 21 31
7 Парма Парма 21 31
8 Милан Милан 21 31
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 20 29
10 Наполи Наполи 21 27
11 Болонья Болонья 21 27
12 Торино Торино 21 27
13 Фиорентина Фиорентина 21 25
14 Удинезе Удинезе 21 24
15 Сассуоло Сассуоло 21 23
16 Сампдория Сампдория 21 20
17 Лечче Лечче 21 16
18 СПАЛ СПАЛ 21 15
19 Дженоа Дженоа 21 15
20 Брешия Брешия 21 15
Полная таблица

топ-5 тегов