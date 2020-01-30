СМИ: Ригони возвращается в "Зенит"

Питерский "Зенит" принял решение досрочно вернуть из аренды в "Сампдории" полузащитника Эмилиано Ригони.

Как сообщает итальянская пресса, генуэзский клуб дал понять, что аргентинец проведёт вторую часть сезона в глубоком запасе, поскольку его игра не устраивает тренерский штаб команды.

Учитывая данные обстоятельства, "Зенит" согласился на возвращение 26-летнего футболиста в январе.

Ригони с сентября выступал за "Сампдорию" на правах аренды, сыграл 9 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: Роберт Мак попрощался с "Зенитом". | http://soccernews.ru