СМИ: Ригони возвращается в "Зенит"
Питерский "Зенит" принял решение досрочно вернуть из аренды в "Сампдории" полузащитника Эмилиано Ригони.
Как сообщает итальянская пресса, генуэзский клуб дал понять, что аргентинец проведёт вторую часть сезона в глубоком запасе, поскольку его игра не устраивает тренерский штаб команды.
Учитывая данные обстоятельства, "Зенит" согласился на возвращение 26-летнего футболиста в январе.
Ригони с сентября выступал за "Сампдорию" на правах аренды, сыграл 9 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2021 года.
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