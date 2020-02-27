СМИ: "Рома" выкупила Переса у "Барселоны"

"Рома" использовала опцию выкупа нападающего "Барселоны" Карлеса Переса.

По сведениям Goal.com, римский клуб выкупил контракт 22-летнего испанца за 12 миллионов евро. Напомним, что "Рома" арендовала игрока в январе.

Перес успел провести за "Рому" пять игр, забить один гол и отдать один ассист.

Перес является воспитанником "Барселоны". За первый клуб он провел 13 матчей и забил два гола.

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