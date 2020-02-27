СМИ: "Рома" выкупила Переса у "Барселоны"

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СМИ: "Рома" выкупила Переса у "Барселоны"

"Рома" использовала опцию выкупа нападающего "Барселоны" Карлеса Переса.

По сведениям Goal.com, римский клуб выкупил контракт 22-летнего испанца за 12 миллионов евро. Напомним, что "Рома" арендовала игрока в январе.

Перес успел провести за "Рому" пять игр, забить один гол и отдать один ассист.

Перес является воспитанником "Барселоны". За первый клуб он провел 13 матчей и забил два гола.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Карлес - обычная жертва диктатуры Лео. С одной стороны, переход в Рому, поможет ему состояться как игроку ТОП уровня. С другой, показывает что Барселона - это гроб для талантов. Конечно, маразм Лео - главная тому заслуга. Картонный лидер всегда боялся здравой конкуренции (а Карлес более талантлив и сильный игрок чем Месси, последний это почувствовал в 2019 году), сколько же судьб погубил аргентинский крысеныш... не сосчитать! В целом, Перес может заиграть в любой ТОП команде мира (кроме диктаторской Барселоны Месси), так почему бы не в Реал? В конце-концов, королевский клуб - это верхушка футбольного мира, и я искреннее желаю Карлесу ее покорить! Visca el Barca!

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