СМИ: Роналду через год заменит Мбаппе в ПСЖ

Фото твиттер Криштиану Роналду

ПСЖ намерен собрать в одной команде Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщает AS.

По сведениям издания, 36-летний португалец может присоединиться к парижанам через год на правах свободного агента.

Руководство ПСЖ ожидает, что следующим летом клуб покинет Килиан Мбаппе, а Роналду станет заменой для него.

Звёздному форварду собираются предложить контракт до 2024 года. После двух сезонов во Франции он уедет в США или Катар.

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