СМИ: Роналду через год заменит Мбаппе в ПСЖ

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СМИ: Роналду через год заменит Мбаппе в ПСЖ

Фото твиттер Криштиану Роналду

ПСЖ намерен собрать в одной команде Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщает AS.

По сведениям издания, 36-летний португалец может присоединиться к парижанам через год на правах свободного агента.

Руководство ПСЖ ожидает, что следующим летом клуб покинет Килиан Мбаппе, а Роналду станет заменой для него.

Звёздному форварду собираются предложить контракт до 2024 года. После двух сезонов во Франции он уедет в США или Катар.

Не пропустите: Защитник "Лилля" о переходе Месси в ПСЖ: "Зову Роналду в "Лилль" каждый день, а он только смеется". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Для меня, старого гомика, будет честью играть в одной команде с Королём футбола, исповедующего традиционные семейные ценности! ))))))))

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