СМИ: Роналду одобрил трансфер Погба в "Ювентус"
Игрок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в "Ювентус". Об этом пишет El Desmarque.
Напомним, футболист играл в туринском клубе в период с 2012 по 2016 годы, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".
По данным источника, цена на игрока скорее всего упадет, "МЮ" может хватить около 150 миллионов евро за Погба. Форвард туринцев Криштиану Роналду одобрил трансфер игрока в итальянский клуб.
Ранее сообщалось, что на француза претендует мадридский "Реал".
А еще: Погба имеет шансы восстановиться к дерби с "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
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|2
|Лестер Сити
|12
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|3
|Челси
|12
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|4
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|11
|25
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|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
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|Кристал Пэлас
|12
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|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
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|Саутгемптон
|12
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|20
|Норвич Сити
|12
|7