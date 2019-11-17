СМИ: Роналду одобрил трансфер Погба в "Ювентус"

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СМИ: Роналду одобрил трансфер Погба в "Ювентус"

Игрок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в "Ювентус". Об этом пишет El Desmarque.

Напомним, футболист играл в туринском клубе в период с 2012 по 2016 годы, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".

По данным источника, цена на игрока скорее всего упадет, "МЮ" может хватить около 150 миллионов евро за Погба. Форвард туринцев Криштиану Роналду одобрил трансфер игрока в итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что на француза претендует мадридский "Реал".

А еще: Погба имеет шансы восстановиться к дерби с "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru
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