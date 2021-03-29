СМИ: "Роналду озвучит решение по своему будущему до мая"
Фото: Твиттер @Cristiano
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен определится со своим будущим до конца текущего сезона Серии А, сообщает Tuttosport.
По информации издания, 36-летний португалец планирует объявить о своем решении президенту клуба Андреа Аньелли и спортивному директору Фабио Паратичи до мая.
Велика вероятность того, что нападающий не покинет "старую синьору" до окончания контракта, который действует до лета 2022 года. "Ювентус", в свою очередь, хочет сохранить португальца в составе еще на один сезон.
В текущем сезоне Роналду провел 34 матча во всех турнирах. На его счету 30 голов и 4 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17