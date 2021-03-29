СМИ: "Роналду озвучит решение по своему будущему до мая"

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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен определится со своим будущим до конца текущего сезона Серии А, сообщает Tuttosport.

По информации издания, 36-летний португалец планирует объявить о своем решении президенту клуба Андреа Аньелли и спортивному директору Фабио Паратичи до мая.

Велика вероятность того, что нападающий не покинет "старую синьору" до окончания контракта, который действует до лета 2022 года. "Ювентус", в свою очередь, хочет сохранить португальца в составе еще на один сезон.

В текущем сезоне Роналду провел 34 матча во всех турнирах. На его счету 30 голов и 4 результативные передачи.