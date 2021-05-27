СМИ: Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса"

1 Теги ювентускриштиану роналдуманчестер юнайтед

СМИ: Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса" Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду близок к уходу из клуба.

По сведениям Sport.es, 36-летний португалец уже попрощался с одноклубниками и сообщил, что уйдет этим летом.

Отмечается, что Роналду, скорее всего, вернется в "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 по 2009 год.

Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. За это время он провел 133 матча и забил 101 гол.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Пусть переходит в МанЮ, хоть поржём над этим трухлявым дырявом поленом! )))))))))))

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