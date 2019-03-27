СМИ: Роналду станет отцом в пятый раз

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес ожидают пополнения в семействе. Об этом сообщают СМИ.

Девушка присутствовала на матче отборочного турнира Евро-2020 между сборными Португалии и Сербии (1:1). Многие заметили, что Джорджиана, вероятно, находится в положении.

Famosos - Barriga inchada de Georgina dá azo a rumores de gravidez https://t.co/aA0kHfAcIT — Correio da Manhã (@cmjornal) 25 марта 2019 г.

У футболиста и Родригес четверо детей. Ранее португалец говорил, что мечтает иметь 7 детей.

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