СМИ: Роналду станет отцом в пятый раз
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес ожидают пополнения в семействе. Об этом сообщают СМИ.
Девушка присутствовала на матче отборочного турнира Евро-2020 между сборными Португалии и Сербии (1:1). Многие заметили, что Джорджиана, вероятно, находится в положении.
Famosos - Barriga inchada de Georgina dá azo a rumores de gravidez https://t.co/aA0kHfAcIT— Correio da Manhã (@cmjornal) 25 марта 2019 г.
У футболиста и Родригес четверо детей. Ранее португалец говорил, что мечтает иметь 7 детей.
А еще: Джорджина Родригес посвятила трогательный пост Роналду после бенефиса португальца в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11