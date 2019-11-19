СМИ: Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

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СМИ: Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

России грозят санкции из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.

По информации Daily Mail, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишат статуса соответствия, то пострадать может в том числе футбольная сборная.

Один из вариантов наказания - лишение России права проводить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по этому вопросу запланировано на 9 декабря.

Сборная России должна провести в Петербурге два или три матча группового этапа Чемпионата Европы, а также, возможно, четвертьфинал турнира.

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