СМИ: "Ростов" арендовал защитника "Зенита"

Фото инстаграм Данилы Прохина

"Ростов" усилил оборону игроком питерского "Зенита" Данилой Прохиным, утверждает "Р-Спорт".

По информации источника, 20-летний защитник проведёт ближайший сезон в команде Валерия Карпина в рамках сделки по переходу Дмитрия Чистякова из донского клуба в питерский.

Вторую часть минувшего сезона Прохин провёл в аренде в "Сочи", сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

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