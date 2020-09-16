СМИ: "Ротору" присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром"

Теги ротор волгоградкраснодар

СМИ: "Ротору" присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром"

"Ротору" присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром", сообщает Sport24.

Кроме того, волгоградский клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Напомним, что матч между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был пройти 13 сентября, был отменен из-за вспышки коронавируса в "Роторе".

После 6 туров "Ротор" идет в РПЛ на последнем месте, имея в активе 2 очка.

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