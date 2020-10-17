СМИ: "Рубин" подписал форварда "Монако"

СМИ узнали о переходе нападающего Кирилла Климова из "Монако" в "Рубин".

19-летний футболист, являющийся воспитанником "Локомотива", сменил команду на правах свободного агента, пишет Inkazan.

Климов пока будет выступать за молодёжную команду "Рубина" под 13-м номером.

За "Монако" форвард выступал с августа 2019 года, до этого полсезона провёл в бельгийском "Серкль Брюгге".

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