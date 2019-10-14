СМИ: Руни развлекался со стриптизёршами в ночном клубе

Теги ди си юнайтедуэйн руни

СМИ: Руни развлекался со стриптизёршами в ночном клубе

Известный английский футболист Уэйн Руни снова угодил в неприятную ситуацию.

Как сообщает Daily Mail, 33-летнего форварда заметили в ночном клубе, где он развлекался в компании стриптизёрш.

Напомним, что сейчас Руни выступает в МЛС за "Ди Си Юнайтед", но уже зимой он станет играющим тренером "Дерби Каунти".

Ранее экс-нападающий "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" неоднократно становился фигурантом скандалов из-за измен жене и пристрастия к алкоголю.

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