СМИ: Санчес завтра пройдет медосмотр для "Интера"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес в скором времени перейдет в "Интер". Об этом информирует журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, 30-летний футболист завтра, 20 августа, скорее всего пройдет медосмотр в миланском клубе.

"Красным дьяволам" придётся продолжать выплачивать футболисту часть зарплаты, которая составляет 28 миллионов евро за сезон.

30-летний Санчес выступает за "МЮ" с января 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

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