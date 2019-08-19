СМИ: Санчес завтра пройдет медосмотр для "Интера"

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СМИ: Санчес завтра пройдет медосмотр для "Интера"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес в скором времени перейдет в "Интер". Об этом информирует журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, 30-летний футболист завтра, 20 августа, скорее всего пройдет медосмотр в миланском клубе.

"Красным дьяволам" придётся продолжать выплачивать футболисту часть зарплаты, которая составляет 28 миллионов евро за сезон.

30-летний Санчес выступает за "МЮ" с января 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: "Интер" интересуется форвардом "Лиона", которого оценивают в 80 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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