СМИ: Санчеса недолюбливали некоторые игроки "Манчестер Юнайтед"

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СМИ: Санчеса недолюбливали некоторые игроки "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Интера" Алексис Санчес не смог найти общего языка с футболистами "Манчестер Юнайтед", передает The Sun.

По данным источника, многие игроки команды недолюбливали его, а в общем чате в соцсети Санчес всегда молчал.

"У меня ощущение, будто его никогда здесь не было", - приводит издание слова источника, близкого к клубу.

Напомним, чилиец выступает в "МЮ" с 2018 года. Этим летом он перешел в "Интер" на правах аренды. В этом сезоне он выступил в 3 матчах Серии А, отметившись 1 голом.

"Красные дьяволы" после 6 туров АПЛ занимают 11 место, имея в активе 8 баллов. У команды лишь 1 победа в 6 матчах.

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