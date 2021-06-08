СМИ: Сарри подписал контракт с "Лацио"

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СМИ: Сарри подписал контракт с "Лацио"Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Как сообщают итальянские СМИ, экс-тренер "Ювентуса", "Наполи" и "Челси" Маурицио Сарри подписал контракт с "Лацио". В частности, об этом написали Il Messaggero, Sportitalia и La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, соглашение рассчитано на два года. Зарплата составит три миллиона евро в год + бонусы. Премия за выход в Лигу чемпионов составляет почти миллион евро.

62-летний специалист был уволен из "Ювентуса" после сезона-2019/20. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии. Также он выиграл Лигу Европы с "Челси".

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