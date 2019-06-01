СМИ: Сарри прибыл в Италию для подписания контракта с "Ювентусом"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прилетел в Италию. Об этом пишет Football Italia.

По данным издания 60-летнего специалиста заметили в одном из миланских отелей, которые чаще всего используют в качестве базы для переговоров.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов отпустить итальянца в туринских клуб.

"Челси" в нынешнем сезоне занял 3 место в АПЛ, а также выиграл Лигу Европы.

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