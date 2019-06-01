СМИ: Сарри прибыл в Италию для подписания контракта с "Ювентусом"

Теги маурицио сарриювентусчелси

СМИ: Сарри прибыл в Италию для подписания контракта с "Ювентусом"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прилетел в Италию. Об этом пишет Football Italia.

По данным издания 60-летнего специалиста заметили в одном из миланских отелей, которые чаще всего используют в качестве базы для переговоров. 

Ранее сообщалось, что "Челси" готов отпустить итальянца в туринских клуб.

"Челси" в нынешнем сезоне занял 3 место в АПЛ, а также выиграл Лигу Европы.

Не пропустите: Фанаты "Ювентуса" требуют убрать звезду Конте с домашнего стадиона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Александер-Арнольд установил уникальное достижение для Лиги чемпионов

Александер-Арнольд установил уникальное достижение для Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов