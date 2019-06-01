СМИ: Сарри прибыл в Италию для подписания контракта с "Ювентусом"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прилетел в Италию. Об этом пишет Football Italia.
По данным издания 60-летнего специалиста заметили в одном из миланских отелей, которые чаще всего используют в качестве базы для переговоров.
Ранее сообщалось, что "Челси" готов отпустить итальянца в туринских клуб.
"Челси" в нынешнем сезоне занял 3 место в АПЛ, а также выиграл Лигу Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17