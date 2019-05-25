СМИ: Сарри согласовал условия контракта с "Ювентусом"

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СМИ: Сарри согласовал условия контракта с "Ювентусом"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри может продолжить карьеру и Италии.

По данным журналиста Танкреди Палмери, 60-летний специалист уже согласовал условия контракта с "Ювентусом".

Стоит отметить, что главный тренер Хосеп Гвардиола трижды отказал туринца.

Напомним, ранее Массимилиано Аллегри заявил о том, что покинет команду по окончании сезона.  

Ранее сообщалось, что среди кандидатов возглавить "Ювентус" был Маурицио Почеттино, который работает в "Тоттенхэме". 

А еще: "Челси" хочет сохранить Сарри еще на сезон| http://soccernews.ru
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