СМИ: Сарри согласовал условия контракта с "Ювентусом"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри может продолжить карьеру и Италии.

По данным журналиста Танкреди Палмери, 60-летний специалист уже согласовал условия контракта с "Ювентусом".

Стоит отметить, что главный тренер Хосеп Гвардиола трижды отказал туринца.

Напомним, ранее Массимилиано Аллегри заявил о том, что покинет команду по окончании сезона.



Ранее сообщалось, что среди кандидатов возглавить "Ювентус" был Маурицио Почеттино, который работает в "Тоттенхэме".

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