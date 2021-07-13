СМИ: Саутгейт удивил футболистов сборной Англии решением по назначению пенальтистов в финале Евро-2020

Теги англиягарет саутгейтбукайо сака

СМИ: Саутгейт удивил футболистов сборной Англии решением по назначению пенальтистов в финале Евро-2020

Фото твиттер Евро-2020

Игроки сборной Англии были поражены, когда узнали пятёрку исполнителей пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 против Италии.

По информации Daily Mail, назначение пятым пенальтистом 19-летнего Букайо Сака вызвало шок у отдельных футболистов "трёх львов". Никто не ожидал, что решающий удар доверят столь неопытному парню.

Главный тренер Гарет Саутгейт делал выбор на основе показателей, продемонстрированных на тренировках, однако наставник не учёл фактор давления на молодого игрока.

В итоге Сака не забил, а Англия проиграла финал. Следующими в серии пенальти должны были пробивать Джек Грилиш, Джордан Пикфорд и Кэлвин Филлипс.

Не пропустите: Доннарумма объяснил, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Жоау Мариу - новый игрок "Бенфики"

Официально: Жоау Мариу - новый игрок "Бенфики"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов