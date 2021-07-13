СМИ: Саутгейт удивил футболистов сборной Англии решением по назначению пенальтистов в финале Евро-2020
Фото твиттер Евро-2020
Игроки сборной Англии были поражены, когда узнали пятёрку исполнителей пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 против Италии.
По информации Daily Mail, назначение пятым пенальтистом 19-летнего Букайо Сака вызвало шок у отдельных футболистов "трёх львов". Никто не ожидал, что решающий удар доверят столь неопытному парню.
Главный тренер Гарет Саутгейт делал выбор на основе показателей, продемонстрированных на тренировках, однако наставник не учёл фактор давления на молодого игрока.
В итоге Сака не забил, а Англия проиграла финал. Следующими в серии пенальти должны были пробивать Джек Грилиш, Джордан Пикфорд и Кэлвин Филлипс.
Не пропустите: Доннарумма объяснил, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Официально: Жоау Мариу - новый игрок "Бенфики"
-
Стали известны подробности финансового кризиса в "Нижнем Новгороде"
-
Перес жёстко раскритиковал Касильяса и Рауля: слив аудиозаписи
-
"Марсель" представил новую гостевую форму
-
СМИ: Саутгейт удивил футболистов сборной Англии решением по назначению пенальтистов в финале Евро-2020
-
РПЛ объявила о переносе четырёх матчей
-
Игроки "Барселоны" недовольны руководством клуба: названа причина
-
"Ливерпуль" и "Боруссия" борются за голландского форварда
-
УЕФА предложили провести матч Италия - Аргентина
-
"Валенсия" сообщила о возвращении Черышева
-
Доннарумма объяснил, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале Евро-2020
-
Ещё два клуба АПЛ готовы поспорить за Гризманна
-
"Реал" переманил капитана молодёжки "Барселоны"
-
"Интер" договорился с Бельерином
-
СМИ узнали, когда ПСЖ планирует объявить о переходе Доннаруммы
-
Пике прокомментировал победу Италии в серии пенальти финала Евро-2020
-
Лунин близок к уходу из "Реала"
-
Главные новости дня: 12 июля
-
Агент Паломино не исключает переезда игрока в РПЛ
-
Фати пропустит предсезонку "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1