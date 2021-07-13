СМИ: Саутгейт удивил футболистов сборной Англии решением по назначению пенальтистов в финале Евро-2020

Фото твиттер Евро-2020

Игроки сборной Англии были поражены, когда узнали пятёрку исполнителей пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 против Италии.

По информации Daily Mail, назначение пятым пенальтистом 19-летнего Букайо Сака вызвало шок у отдельных футболистов "трёх львов". Никто не ожидал, что решающий удар доверят столь неопытному парню.

Главный тренер Гарет Саутгейт делал выбор на основе показателей, продемонстрированных на тренировках, однако наставник не учёл фактор давления на молодого игрока.

В итоге Сака не забил, а Англия проиграла финал. Следующими в серии пенальти должны были пробивать Джек Грилиш, Джордан Пикфорд и Кэлвин Филлипс.

Не пропустите: Доннарумма объяснил, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале Евро-2020. | http://soccernews.ru