СМИ: Селихов пропустит полтора месяца
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов из-за травмы досрочно завершил сезон, сообщают российские СМИ.
Учитывая, что у футболиста диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пальца, он пропустит около 1,5 месяцев.
Таким образом, в строй 25-летний голкипер во второй половине мая. Для "красно-белых" сезон завершится 26-го числа гостевой игрой с "Оренбургом".
В текущем сезоне Селихов сыграл за "Спартак" всего 6 матчей, в которых пропустил 6 голов. Первую половину нынешней кампании он также пропустил из-за травмы.
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