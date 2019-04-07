СМИ: Селихов пропустит полтора месяца

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СМИ: Селихов пропустит полтора месяца

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов из-за травмы досрочно завершил сезон, сообщают российские СМИ.

Учитывая, что у футболиста диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пальца, он пропустит около 1,5 месяцев.

Таким образом, в строй 25-летний голкипер во второй половине мая. Для "красно-белых" сезон завершится 26-го числа гостевой игрой с "Оренбургом".

В текущем сезоне Селихов сыграл за "Спартак" всего 6 матчей, в которых пропустил 6 голов. Первую половину нынешней кампании он также пропустил из-за травмы.

Не пропустите: СМИ выяснили, что сказал Селихов Кононову после замены в матче с ЦСКА. | http://soccernews.ru

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