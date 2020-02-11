СМИ: Сёмин летом покинет "Локомотив"

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СМИ: Сёмин летом покинет "Локомотив"

Руководство московского "Локомотива" решило по окончании текущего сезона сменить главного тренера, утверждает Metaratings.

По информации источника, контракт Юрия Сёмина с клубом истекает летом и его не будут продлевать.

Основные причины грядущего расставания - серьёзные разногласия между 72-летним специалистом и боссами "железнодорожников" по комплектованию состава и развитию команды, а также участившиеся конфликты наставника с ключевыми футболистами.

Между тем, председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков информацию об уходе Сёмина не подтвердил.

"Уважаемые друзья, соблюдайте информационную гигиену, читая надписи на заборах. Может, какой-то совет директоров и был, только я о нём не знаю. А все советы директоров всегда провожу я", - сказал Мещеряков.

Сам Сёмин также заявил, что ему ничего неизвестно о возможной отставке.

"Совет директоров "Локомотива" решил не продлевать со мной контракт? Я не знаю, честно. Спросите лучше у них", - подчеркнул тренер.

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