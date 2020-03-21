СМИ: Серия А не возобновится раньше лета

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СМИ: Серия А не возобновится раньше лета

Football Italia сообщил о не радужных прогнозах возобновления Серии А.

По информации ресурса, чемпионат начнется не ранее июня или даже июля. Ранее в итальянской федерации футбола надеялись возобновить турнир в мае.

Отмечается, что такой прогноз связан с эпидемиологической ситуацией в Италии, где за последние сутки от коронавируса умерло более 700 человек.

В Серии А успели провести 26 туров, после которых лидирует "Ювентус".

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