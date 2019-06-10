СМИ: "Шахтер" заменит Фонсеку другим португальским тренером

Донецкий "Шахтер" нашел замену наставнику команды Паулу Фонсеке.

По сведениям O Jogo, новым главным тренером "горняков" должен стать португалец Луиш Каштру из "Витории Гимарайнш". Отмечается, что "Шахтер" опередил три клуба в борьбе за специалиста.

Напомним, что нынешний наставник команды Паулу Фонсека на этой недели должен возглавить "Рому". Ожидается, что он заключит с "волками" соглашение по схеме "2+1".

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