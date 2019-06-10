СМИ: "Шахтер" заменит Фонсеку другим португальским тренером
Донецкий "Шахтер" нашел замену наставнику команды Паулу Фонсеке.
По сведениям O Jogo, новым главным тренером "горняков" должен стать португалец Луиш Каштру из "Витории Гимарайнш". Отмечается, что "Шахтер" опередил три клуба в борьбе за специалиста.
Напомним, что нынешний наставник команды Паулу Фонсека на этой недели должен возглавить "Рому". Ожидается, что он заключит с "волками" соглашение по схеме "2+1".
Читайте также: "Шахтёр" определился с приоритетной кандидатурой на замену Фонсеке. | http://soccernews.ru
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