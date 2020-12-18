СМИ: "Шальке" уволил главного тренера

Руководство "Шальке" решило поменять главного тренера, утверждает Kicker.

По сведениям издания, клуб отправил в отставку Мануэля Баума и назначил вместо него Хуба Стевенса.

67-летний голландец возглавил "кобальтовых" в четвёртый раз в карьере. Пока его попросили руководить командой в двух ближайших матчах.

"Шальке" идёт на последнем месте в Бундеслиге. Серия без побед в чемпионате длится с 17 января и уже насчитывает 28 матчей (10 ничьих+18 поражений).

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