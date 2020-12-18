СМИ: "Шальке" уволил главного тренера

Теги шалькемануэль баум

СМИ: "Шальке" уволил главного тренера

Руководство "Шальке" решило поменять главного тренера, утверждает Kicker.

По сведениям издания, клуб отправил в отставку Мануэля Баума и назначил вместо него Хуба Стевенса.

67-летний голландец возглавил "кобальтовых" в четвёртый раз в карьере. Пока его попросили руководить командой в двух ближайших матчах.

"Шальке" идёт на последнем месте в Бундеслиге. Серия без побед в чемпионате длится с 17 января и уже насчитывает 28 матчей (10 ничьих+18 поражений).

Не пропустите: "Милан" близок к подписанию защитника "Шальке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Назван размер компенсации, которую арбитр Данченков требует у Широкова

Назван размер компенсации, которую арбитр Данченков требует у Широкова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов