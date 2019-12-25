СМИ: Шейдаев зимой может перейти в "Крылья Советов"

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СМИ: Шейдаев зимой может перейти в "Крылья Советов"

Нападающий "Динамо" Рамиль Шейдаев может сменить клуб этой зимой, передает football24.az.

По данным источника, в 23-летнем форварде заинтересованы "Крылья Советов".

Шейдаев покинет "Динамо" в статусе свободного агента. В этом сезоне он участвовал в 9 матчах, отметившись 1 голевой передачей. Трансферная стоимость игрока - 900 тысяч евро.

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