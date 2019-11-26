СМИ: Шотландия может заменить Россию на Евро-2020

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СМИ: Шотландия может заменить Россию на Евро-2020

Место сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года может занять национальная команда Шотландии, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, такое решение может быть принято, если Россию отстранят от участия в Евро-2020. 

Напомним, что Шотландия выступала в одной группе с россиянами и финишировала на третьем месте.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года. Кроме того, отстранение России может коснуться матчей чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Причиной возможной отстранения являются несоответствие данных допинг-тестов российских спортсменов. В WADA посчитали, что расхождение в данных является умышленным для сокрытия положительных допинг-тестов у россиян.

Не пропустите: В РУСАДА не исключили вероятность отстранения сборной России от Евро-2020. | http://soccernews.ru
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