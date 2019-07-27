СМИ: Шюррле начал оформлять российскую визу

Вингер дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле продолжит карьеру в одном из российских клубов.

Как сообщает РБК, 28-летний немец уже начал оформлять российскую визу. Ожидается, что в ближайшие дни футболист прилетит в Москву.

Напомним, что на флангового нападающего претендуют столичные "Спартак" и "Локомотив".

Прошлый сезон Шюррле провёл на правах аренды в "Фулхэме", сыграл 25 матчей и забил 6 голов.

Контракт игрока с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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