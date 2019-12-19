СМИ: Слуцкий прибыл в Казань на базу "Рубина"

Леонид Слуцкий прилетел в Казань на базу "Рубина". Об этом пишет "Бизнес online".

По данным источника, Слуцкий уже познакомился с базой и инфраструктурой казанцев. В скором времени клуб объявит о подписании контракта со специалистом.

Напомним, в конце ноября 2019 года российский специалист покинул голландский "Витесс" из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Рубин" недавно отправил в отставку Романа Шаронова.

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