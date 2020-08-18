СМИ: Смолов продолжит карьеру в Турции

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СМИ: Смолов продолжит карьеру в Турции

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов близок к уходу из московского клуба, утверждает Sabah.

По информации источника, "Фенербахче" договорился о годичной аренде россиянина за 1 миллион евро с правом выкупа за 4 миллиона.

Сообщается, что 30-летний форвард "железнодорожников" присоединится к стамбульской команде сразу после продажи Ведата Мурики, которым интересуется "Лацио".

Напомним, что Смолов этим летом вернулся в "Локомотив" из аренды в "Сельте", где он забил 2 гола в 14 матчах.

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