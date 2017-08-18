СМИ сообщили детали скорого трансфера Калинича в "Милан"

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СМИ сообщили детали скорого трансфера Калинича в "Милан"

Стали известны детали скорого трансфера форварда "Фиорентины" Николы Калинича в "Милан".

Как сообщает Football Italia, "россонери" арендуют 29-летнего хорвата на год за пять миллионов евро, а следующим летом обязуются выкупить его за 20 миллионов.

Сам Калинич уже договорился с "Миланом" об условиях личного контракта и вскоре пройдёт медицинское обследование.

Не пропустите: Калинич в ближайшее время должен перейти в "Милан". | http://soccernews.ru

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