СМИ сообщили о финансовых проблемах "Тосно"

Теги тосно

СМИ сообщили о финансовых проблемах "Тосно"

Российские СМИ сообщили о финансовых проблемах "Тосно".

Так, информированные источники утверждают, что игроков клуба из Ленинградской области оповестили об отсутствии денег.

Отмечается, что руководство "Тосно" рассчитывало на помощь губернатора, но встретиться с ним не получилось. 

Позднее данную информацию опроверг генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко.

"Странные источники, откуда они берутся? Мы понемногу платим - уже закрыли январь, на очереди остальные месяцы. По премиальным есть задержка, но всё закроем. Сложности есть, но никакой катастрофы" - сказал функционер.

По итогам 25 туров "Тосно" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 24 очка. 

Не пропустите: Гендир "Тосно" считает, что Погребняк должен играть за сборную. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 24 52
2 Спартак Москва 25 50
3 ЦСКА Москва 24 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Динамо Москва 24 30
10 Урал 25 30
11 Амкар 24 28
12 Ахмат 24 27
13 Ростов 25 27
14 Анжи 25 24
15 Тосно 25 24
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов