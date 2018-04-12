Российские СМИ сообщили о финансовых проблемах "Тосно".

Так, информированные источники утверждают, что игроков клуба из Ленинградской области оповестили об отсутствии денег.

Отмечается, что руководство "Тосно" рассчитывало на помощь губернатора, но встретиться с ним не получилось.

Позднее данную информацию опроверг генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко.

"Странные источники, откуда они берутся? Мы понемногу платим - уже закрыли январь, на очереди остальные месяцы. По премиальным есть задержка, но всё закроем. Сложности есть, но никакой катастрофы" - сказал функционер.

По итогам 25 туров "Тосно" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 24 очка.

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