СМИ сообщили о госпитализации 92-летнего Никиты Симоняна

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СМИ сообщили о госпитализации 92-летнего Никиты Симоняна

Легенда московского "Спартака" Никита Симонян госпитализирован в реанимацию одной из столичных больниц, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, 92-летнего Симоняна привезли на скорой и после осмотра медики решили оставить его в клинике. Диагноз ветерана пока неизвестен.

Симонян - лучший бомбардир в истории "Спартака". Он забил 133 гола в составе "красно-белых".

Никита Павлович занимает пост первого вице-президента РФС и председателя технического комитета союза.

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