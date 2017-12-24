СМИ сообщили о конфликте Иско с Зиданом

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СМИ сообщили о конфликте Иско с Зиданом

СМИ сообщили о конфликте полузащитника "Реала" Иско с главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.

Издание AS, ссылаясь на радиостанцию Cadena SER, утверждает, что 25-летний футболист отказался разминаться во время матча против "Барселоны". Источники отмечают, что причиной такого поведения талантливого испанца стал выход на поле Начо, после чего он понял, что его уже не выпустят.

Однако сам Иско заверил, что данная информация является недостоверной.

"Перестаньте публиковать это дерьмо. Два моих партнёра по команде готовились выйти на поле. Я не знал, что можно произвести четыре замены" - написал хавбек в своём твиттере.

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