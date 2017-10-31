СМИ сообщили о конфликте Модрича и Марсело

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СМИ сообщили о конфликте Модрича и Марсело

СМИ сообщили о конфликте между двумя игроками "Реала" - защитником Марсело и хавбеком Лукой Модричем.

По информации AS, футболисты вступили в словесную перепалку во время недавнего матча против "Жироны" - хорват упрекнул бразильца в частых потерях мяча, на что вице-капитан "сливочных" ответил: "Ты говоришь, что я ошибся, а ты - нет?".

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