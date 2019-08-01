СМИ сообщили о возможном конфликте между Суаресом и Гризманном

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СМИ сообщили о возможном конфликте между Суаресом и Гризманном

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес, по всей видимости, не очень рад приходу в команду Антуана Гризманна.

Как сообщает Cuatro, уругваец после возвращения к тренировкам с "блауграной" избегает общения с французским новичком.

Во время занятий футболисты практически не взаимодействуют друг с другом, хотя оба играют в атакующей линии.

Напомним, что "Барса" купила 28-летнего Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро. Не исключено, что трансфер нового форварда уменьшит количество игровой практики у Суареса.

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