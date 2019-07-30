СМИ сообщили о возможном увольнении главы судейского корпуса РФС
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров может покинуть свой пост из-за неудовлетворительной работы подконтрольного ему ведомства.
"Над главой судейского корпуса РФС Александром Егоровым тучи. Количество результативных ошибок и безобразный в целом уровень судейства в первых турах РПЛ справедливо могут привести к отставке Егорова (если ситуация не изменится в самое ближайшее время). Редкий случай, но судейством недовольны ВСЕ и на всех уровнях - клубы, Лига, РФС. Такого не было очень давно", - написал в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.
47-летний Егоров возглавляет судейский корпус РФС с мая 2018 года. До этого он был футбольным арбитром, в его послужном списке 110 матчей Премьер-лиги.
В последнее время Егоров также отличается довольно странными заявлениями, которые вызывают общественный резонанс. В частности, бурное обсуждение вызвало его высказывание про "слабые ножки" полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна.
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