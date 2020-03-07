СМИ сообщили о выздоровлении от коронавируса сотрудника РФС Берова. Сам он информацию опроверг

Теги рфскоронавирус

СМИ сообщили о выздоровлении от коронавируса сотрудника РФС Берова. Сам он информацию опроверг

В пятницу вечером в российской прессе появились новости о выздоровлении от коронавируса сотрудника РФС Давида Берова, который стал первым заболевшим в Москве.

Сообщалось, что его последние два анализа на наличие вируса в организме показали отрицательный результат.

Впрочем, сам Беров данную информацию опроверг, написав в сторис инстаграма: "А что я делаю в больнице???".

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