СМИ сообщили о выздоровлении от коронавируса сотрудника РФС Берова. Сам он информацию опроверг
В пятницу вечером в российской прессе появились новости о выздоровлении от коронавируса сотрудника РФС Давида Берова, который стал первым заболевшим в Москве.
Сообщалось, что его последние два анализа на наличие вируса в организме показали отрицательный результат.
Впрочем, сам Беров данную информацию опроверг, написав в сторис инстаграма: "А что я делаю в больнице???".
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|20
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|2
|Краснодар
|20
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|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
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|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
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|Уфа
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|25
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|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
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|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
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|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
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|Сочи
|19
|15